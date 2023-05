Vídeo: criminosos atiram e assaltam ônibus do Cascavel Futsal

Da Redação

A delegação foi abordada pelos assaltantes na PR-317

O ônibus que transportava a delegação do Cascavel Futsal foi alvo de assalto e tiros durante a madrugada desta quinta-feira (4), em Floresta, município localizado a 29 quilômetros de distância de Maringá, norte do Paraná. O crime foi registrado no momento em que o veículo transitava pela PR-317, quando o time estava a caminho de São Paulo para enfrentar o Corinthians pela Liga Nacional de Futsal nesta sexta (5).

Antes dos criminosos assaltarem a equipe, eles efetuaram disparos de arma de fogo contra os pneus do ônibus, a fim de fazer com que ele parasse.

Na sequência, o grupo rendeu o motorista e o obrigou a conduzir o coletivo até uma estrada rural, onde o assalto foi realizado. Os bandidos pegaram os pertences das vítimas e fugiram.



Através de uma publicação nas redes sociais, o Cascavel Futsal informou que, apesar do susto, ninguém ficou ferido. "Apesar do grande susto, e da espera por socorro no meio de um milharal, todos estão bem e continuam em viagem. Ninguém foi ferido, apenas poucos bens materiais foram levados", informou.

Após o episódio, o grupo seguiu viagem à São Paulo.

