Vídeo: conheça Sky, a nova 'integrante' dos Bombeiros de Cascavel

Sky é substituta do cão Shadow

Uma nova "integrante" muita fofa foi apresentada, na manhã desta terça-feira (21), na corporação do Corpo de Bombeiros de Cascavel, no Paraná. Sky é uma Pastor Belga de apenas três meses de vida e vai treinar por cerca de um ano antes de começar os trabalhos.

Sky foi adquirida por meio do Conseg e é substituta do cão Shadow, que já esteve presente em mais de 200 buscas e se aposenta no final deste ano. Um vídeo feito na sede da corporação mostra a filhote se divertindo e exibindo sua nova coleira refletiva.

Atualmente o canil do Corpo de Bombeiros de Cascavel conta com a cachorra já aposentada Lili, o Shadow, que está prestes a se aposentar; a Amora, uma filhote que trabalha com buscas de pessoas vivas; e o Froid que é especialista em busca de cadáveres.







Fonte: Informações RicMais.

