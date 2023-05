Vídeo: comemorando divórcio, homem pula de pêndulo e se acidenta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso ganhou repercussão nas redes sociais

Uma comemoração um pouco peculiar quase terminou em tragédia, na cidade de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. Rafael Tostas, de 22 anos, procurou um parque, situado em um pedreira desativada, para realizar um salto de pêndulo, uma espécie de bungee jump, mas que termina se movimentando de um lado para o outro, em vez de para cima e para baixo. O intuito do jovem era comemorar o fim de um relacionamento.

continua após publicidade .

No entanto, o salto quase terminou de forma fatal, já que Tostas sofreu uma queda de cerca de 20 metros de altura. Assista:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

O acidente ocorreu há três meses, porém, Rafael sofre com os efeitos ocasionados por ele. Na queda, o recém-divorciado teve fraturas no pescoço, lombar, costas e rosto, e, agora, necessita ser submetido a terapias para aliviar as sequelas.

- LEIA MAIS: Sensores são instalados em passagem de nível no Jardim Ponta Grossa

“Estou com meus movimentos intactos, mas sinto muita dor e não consigo levantar peso”, disse em uma entrevista ao G1.

continua após publicidade .

O rapaz se encontra afastado do trabalho para frequentar sessões de fisioterapia e treinamentos físicos. Contudo, os problemas físicos não são os únicos que ele tem que lidar atualmente.

Tostas enfrenta também os traumas psicológicos. "O meu sono não é o mesmo. Não estou conseguindo dormir. Tive que ir atrás de ajuda. Comecei a ter crises, tenho pesadelos, tenho medo de ir dormir. A gente acha que a gente é forte, mas se você tiver um especialista ou uma luz é muito melhor do que tentar levantar sozinho", disse ao g1.

A empresa responsável pelo bungee jump disse que aguarda a perícia no equipamento para se manifestar.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News