Vídeo: Cobra Cascavel assusta frequentadores de igreja no Paraná

A cascavel foi encontrada dentro de uma gaveta no chão

Uma cobra cascavel foi encontrada na tarde desta sexta-feira (20) dentro de uma Igreja, no município de Rolândia, Norte do Paraná. O animal venenoso foi encontrado por uma mulher que iria limpar o local, e deixou os frequentadores da Igreja São Rafael muito assustados.

Vídeos registrados no momento do resgate mostram uma pessoa segurando um pedaço de pau com o réptil enrolado no objeto. A cascavel está sendo retirada de uma gaveta no chão. Assista no final da matéria.

Outras imagens da cobra mostram ela atrás de uma porta, ainda dentro das dependências da Igreja. Enquanto outras fotos retratam o momento em que um homem, que não foi identificado, coloca o animal dentro de um tambor azul.

Até o momento da publicação desta matéria, não há informações sobre o que foi feito com a cobra após ela ter sido resgatada de dentro do local religioso. As informações são do RicMais.

