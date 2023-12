Vídeo: ciclista morre após ser atropelada e arremessada por 40 metros

Uma ciclista de 42 anos morreu após ser atropelada e arremessada a cerca de 40 metros em uma estrada municipal em Alto Santa Fé, no município de Nova Santa Rosa, no Oeste do Paraná. Ela estava parada na rodovia junto com duas amigas, quando foi atingida pelo veículo. Uma câmera de segurança instalada em um imóvel registrou o exato momento do acidente. Veja vídeo abaixo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Condutora perde controle de carro, capota e piora trânsito no Paraná

A vítima, identificada como Carla Kroning, parou às margens da estrada juntamente com as outras duas mulheres para tomar água e, assim que se preparam para retomar o percurso aconteceu o acidente. No vídeo dá para ver que Carla é a pessoa que está no meio do trio e é atropelada pelo motorista do Volkswagen Gol, logo após ele passar pelo ponto que é conhecido como "curva dos açudes".

continua após publicidade

Pela imagem é possível notar a força do impacto, o corpo e a bicicleta da vítima são carregados no capô do carro e arremessados após 40 metros de distância de onde aconteceu a batida. O para-brisa do veículo ficou totalmente destruído.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



No momento em que a mulher foi socorrida, estava inconsciente e não apresentava sinais vitais, as equipes médicas apenas puderam confirmar a morte. O motorista também foi levado ao hospital, mas ele sofreu apenas ferimentos leves. A Polícia Militar foi acionada para realizar o teste do bafômetro, mas como ele estava no hospital não puderam realizar.

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News