Vídeo: ciclista fica em estado grave após ser atingido por carro no PR

O atropelamento aconteceu na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha

Um acidente de trânsito, registrado na manhã desta segunda-feira (17), em Maringá, norte do Paraná, deixou um ciclista, de 65 anos, gravemente ferido. O idoso, identificado como Nelson, foi atingido por um automóvel no momento em que pedalava pela Avenida Nildo Ribeiro da Rocha. O atropelamento aconteceu no cruzamento com a Rua Tupã.

De acordo com as informações do site GMC Online, Nelson, que é jardineiro, estava a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu.

Uma câmera de segurança que fica próxima ao local registrou o fato. Nas imagens, é possível ver o ciclista trafegando pela via e, na sequência, sendo atingido pelo veículo, um Chevrolet Onix.

Assista:

Acidente entre carro e bicicleta em Maringá

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para comparecer no local. A vítima foi levada em estado grave para um hospital de Maringá.

fonte: GMC Online A vítima estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente

Com informações do GMC Online.

