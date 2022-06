Vídeo: casal é flagrado em momento íntimo em rua de Maringá

Da Redação

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp, nesta segunda-feira (20), mostra um casal fazendo sexo, em plena luz do dia, na Avenida Reitor Rodolfo Purpur, em Maringá, no norte do Paraná. A gravação foi feita por um homem que estava em um carro, que trafegava pelo endereço.

O casal, que estava encostado em um Ford Fiesta branco, percebe a chegada do veículo, mas continua com a relação sexual. A Avenida Reitor Rodolfo Purpur é conhecida por ser endereço de várias festas e tem intensa movimentação de carros e pessoas, principalmente nos finais de semana.

O local, inclusive, já foi palco de várias operações da Guarda Municipal e Polícia Militar. O flagrante teria acontecido no final de semana. O vídeo foi compartilhado inúmeras vezes.

O casal não foi detido. As imagens já estão com a polícia. Veja: null - Vídeo por: Reprodução









