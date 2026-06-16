Vídeo: casal cai em contradição e é preso com 16,4 kg de crack na fronteira do PR







Um casal de nacionalidade paraguaia foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de segunda-feira (15), após ser flagrado com 16,4 quilos de crack escondidos em um fundo falso de um veículo Mercedes-Benz. A abordagem ocorreu por volta das 23h na BR-277, no município de Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Os suspeitos e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Família é flagrada com 1,5 mil ampolas para emagrecer escondidas no corpo no PR

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Ao serem questionados pelos policiais rodoviários, os ocupantes do carro — uma mulher de 46 anos e um homem de 60 — apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem ao Brasil. Enquanto a condutora alegou que viajavam a passeio para Cascavel pela primeira vez, mas não soube informar o local de hospedagem, o passageiro afirmou que a viagem tinha fins comerciais e que o casal já havia visitado o país em outras oportunidades.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ação aconteceu nesta segunda (15) - Foto: Divulgação/PRF Ação aconteceu nesta segunda (15) - Foto: Divulgação/PRF

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Diante do nervosismo e das contradições, os agentes realizaram uma busca minuciosa no automóvel e localizaram três compartimentos ocultos. Os tabletes de crack estavam escondidos em um fundo falso sob o assoalho, abaixo do banco do motorista, enquanto os outros dois espaços estavam vazios. O casal não informou qual seria o destino final da droga e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.