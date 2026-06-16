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AÇÃO DA PRF

Vídeo: casal cai em contradição e é preso com 16,4 kg de crack na fronteira do PR

Suspeitos apresentaram histórias conflitantes sobre o motivo da viagem ao Brasil e acabaram flagrados por policiais em Santa Terezinha de Itaipu

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 11:48:16 Editado em 16.06.2026, 11:49:54
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Um casal de nacionalidade paraguaia foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de segunda-feira (15), após ser flagrado com 16,4 quilos de crack escondidos em um fundo falso de um veículo Mercedes-Benz. A abordagem ocorreu por volta das 23h na BR-277, no município de Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Os suspeitos e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

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📰 LEIA MAIS: Família é flagrada com 1,5 mil ampolas para emagrecer escondidas no corpo no PR

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Ao serem questionados pelos policiais rodoviários, os ocupantes do carro — uma mulher de 46 anos e um homem de 60 — apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem ao Brasil. Enquanto a condutora alegou que viajavam a passeio para Cascavel pela primeira vez, mas não soube informar o local de hospedagem, o passageiro afirmou que a viagem tinha fins comerciais e que o casal já havia visitado o país em outras oportunidades.


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Vídeo: casal cai em contradição e é preso com 16,4 kg de crack na fronteira do PR
AutorAção aconteceu nesta segunda (15) - Foto: Divulgação/PRF

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Diante do nervosismo e das contradições, os agentes realizaram uma busca minuciosa no automóvel e localizaram três compartimentos ocultos. Os tabletes de crack estavam escondidos em um fundo falso sob o assoalho, abaixo do banco do motorista, enquanto os outros dois espaços estavam vazios. O casal não informou qual seria o destino final da droga e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

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´polícia drogas Foz do Iguaçu Prisão tráfico
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