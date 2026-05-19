FLAGRANTE

Vídeo: carro troca de pista e causa acidente com morte de motociclista no Paraná

Acidente ocorreu na madrugada de sábado (16) no bairro Jardim Alvorada. Motociclista foi arremessado contra árvore no canteiro central

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 17:24:15 Editado em 19.05.2026, 17:24:06
Um motociclista de 51 anos morreu no domingo (17) após colidir contra um carro que trocou de pista na Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, no bairro Jardim Alvorada, em Maringá, no norte do Paraná. O acidente ocorreu na madrugada de sábado (16) e foi registrado por uma câmera de monitoramento instalada no local.

As imagens mostram o momento em que o condutor de um Ford Ka, que trafegava na faixa da direita, muda de faixa repentinamente para acessar a Rua Diogo Zuliani. O motociclista, que conduzia uma Honda Tornado logo atrás, não consegue frear a tempo e atinge a lateral do automóvel. Com o impacto da colisão, a vítima é arremessada e bate contra uma árvore localizada no canteiro central da avenida.


Foto: Reprodução

Equipes de socorro prestaram os primeiros atendimentos no local do acidente e encaminharam o motociclista ao Hospital Santa Rita. O homem permaneceu internado sob cuidados médicos, mas a morte foi confirmada na manhã do dia seguinte. O sepultamento ocorreu na manhã desta terça-feira (19), no Cemitério Parque, também em Maringá.


