Vídeo: carro desgovernado, sem motorista, atropela pedestres no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Montagem TNOnline

Uma cena impressionante foi registrada por uma câmera de segurança da cidade de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, durante esta semana. Um carro desgovernado, sem motorista, desceu a rua e atropelou duas mulheres.

continua após publicidade .

De acordo com as imagens, as vítimas estavam andando na calçada e não perceberam a aproximação do veículo. Após derrubar as duas pedestres, o Jeep Renegade de cor branca "atravessou" a rua e só parou quando alcançou um gramado.

- LEIA MAIS: Dupla que ostentava drogas e armas em rede social é presa em Londrina

continua após publicidade .

Ainda conforme o registro, moradores que estavam na região rapidamente socorreram as vítimas. As mulheres sofreram apenas ferimentos leves. A suspeita é que o responsável pelo veículo tenha esquecido de acionar o freio de mão ao estacionar.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

O caso aconteceu na Rua Estela Lesniowski Wzorek, no bairro Fazenda Velha. Não há informações se equipes médicas foram acionadas para prestar atendimento às vítimas.



Siga o TNOnline no Google News