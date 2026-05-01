VÍDEO: Carro capota e destrói veículos estacionados na Avenida JK, em Londrina

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que três veículos se envolveram em um acidente na Avenida JK, em Londrina (PR), no início da manhã desta sexta-feira (1º). Por volta das 6h30, um Chevrolet Onix ocupado por um casal de visitantes capotou após a motorista perder o controle da direção e atingir outros dois automóveis que estavam estacionados próximo ao cruzamento com a Rua Fernando de Noronha. Apesar da gravidade da colisão e da perda total do veículo causador, os airbags foram acionados e ninguém ficou ferido. Assista aos vídeos do momento do acidente no fim da matéria.

LEIA MAIS: Vale do Ivaí perde linhas de ônibus e mais de 12 municípios são afetados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A condutora relatou que seguia o fluxo dos semáforos sincronizados da via, a chamada "onda verde", quando um rápido desvio de atenção provocou a batida. A força do impacto deixou o Onix preto com as quatro rodas para cima e causou grande destruição nos carros parados. O primeiro veículo atingido, também do modelo Onix, chegou a tombar lateralmente e teve um dos eixos quase arrancados, enquanto uma Renault Duster sofreu estragos na parte traseira.

O forte estrondo da colisão chegou a acordar a proprietária de um dos carros atingidos, que se deparou com o automóvel destruído ao olhar pela janela. Devido ao acidente, o trânsito, a Avenida JK operou em meia pista durante as primeiras horas da manhã para o atendimento da ocorrência e a remoção dos destroços. O casal, que saiu ileso do capotamento, permaneceu no local para acompanhar os trabalhos de guincho.

Veja o vídeo

Câmera de segurança/Reprodução

As informações são da Tarobá.