Vídeo: Caminhoneiro morre carbonizado após explosão na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o condutor não conseguiu sair do veículo

Um caminhoneiro morreu carbonizado após o veículo em que dirigia explodir na BR-277, na região de Laranjeiras do Sul, Oeste do Paraná. O grave acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (25).

A carreta transportava Diesel e seguia sentido à Cascavel, quando atingiu a estrutura de um pedágio, localizado no quilômetro 464 da rodovia, e explodiu. De acordo com informações iniciais, o veículo teria apresentado algum problema nos freios.

Vídeos registrados no momento do acidente fatal mostram que o diesel derramou pela pista e ficou em chamas após a explosão da carreta. Partes do automóvel estavam espalhados pelo local, e um dos eixos foi arrancado com o forte impacto.

Pelas imagens, também é possível perceber que a espessa fumaça ocasionada pela explosão dificultou a visibilidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e estão empregando esforços para conter as chamas. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado.

Devido ao risco de novas explosões, a rodovia foi interditada nos dois sentidos. De acordo com a PRF, mais de dois quilômetros de congestionamento se formaram.

