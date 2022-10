Vídeo: Caminhão carregado com cerveja tomba e carga é saqueada, no PR

Da Redação

Um tombamento, envolvendo um caminhão carregado com cerveja, foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (26), no Contorno Sul de Maringá, norte do Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo tomba em uma rotatória da cidade. (Assista abaixo)

O condutor do caminhão disse às autoridades que é paraguaio e carregou o veículo em Itu, município do interior de São Paulo. A carga, que é um tipo de cerveja que não é comercializada no Brasil, seria levada para seu país de origem.

Assim que o caminhão tombou a carga começou a ser saqueada. Dezenas de pessoas foram flagradas carregando fardos da bebida em carros e motos. O saque só foi interrompido com a chegada da Rotam, da Polícia Militar.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado após se constatar que havia vazamento de combustível do caminhão e risco de explosão. O óleo na pista provocou acidentes, vários motociclistas derraparam e caíram na pista. Eles foram atendidos com escoriações leves.



Uma câmera flagrou o momento em que o acidente ocorreu. Nas imagens, é possível observar que o motorista não freia na rotatória e, para não colidir contra um carro, realiza uma manobra que resultou no tombamento.

Assista:

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Com informações do GMC Online.

