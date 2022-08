Vídeo: câmeras flagram momento em que empresário é morto em tabacaria

Da Redação

O crime ocorreu nesse domingo (21)

Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário Alan Tomé, de 30 anos, foi morto no interior da própria tabacaria, em Maringá, norte do Paraná. A vítima sofreu mais de dez disparos de arma de fogo à queima roupa.

Testemunhas informaram que o proprietário do estabelecimento foi baleado após atender um homem que se passou por cliente. Ele fez um pedido para consumo, fazendo com que a vítima entrasse na tabacaria. No momento em que o empresário encostou no balcão, o assassino saca uma arma e efetua diversos disparos.

Onze cápsulas de pistola foram encontradas na tabacaria.

Assista:

null - Vídeo por: Jornalismo

Após o crime, o atirador fugiu do local. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do GMC Online.

