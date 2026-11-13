VÍDEO: câmera registra capotamento que matou jovem de 24 anos no PR
Carlos Henrique Correia da Silva não resistiu aos ferimentos após o veículo sair da pista e bater em uma pilha de tijolos em Pato Branco
Reprodução/Câmera de Segurança
Um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (13) resultou na morte de Carlos Henrique Correia da Silva, de 24 anos, e deixou uma mulher ferida em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. O veículo em que as vítimas estavam invadiu a calçada, bateu em uma pilha de tijolos e capotou por volta das 5h20, na Rua Aymoré, na região central da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram a colisão. Assista ao vídeo no início da matéria.
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Com a força do impacto, o automóvel capotou e parou com as rodas para cima. A batida foi tão violenta que pedaços de tijolos e outros destroços foram arremessados para o interior de um imóvel, chegando a atingir um carro que estava estacionado na garagem da residência.
Equipes de socorro foram rapidamente mobilizadas para o resgate, mas Carlos Henrique não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local. O jovem era bastante conhecido na comunidade de Pato Branco por sua dedicação a projetos sociais na área do esporte, especialmente ensinando taekwondo para crianças de escolas públicas.
A mulher que o acompanhava no veículo sobreviveu com uma fratura no braço. Ela recebeu os primeiros socorros, foi encaminhada ao Hospital São Lucas e, posteriormente, transferida para a Policlínica, onde apresenta quadro de saúde estável.
Até o momento, as autoridades não confirmaram quem estava ao volante no instante da colisão. Essa informação, bem como a dinâmica e as causas exatas do acidente, serão esclarecidas pelo trabalho da perícia técnica. O atendimento à ocorrência mobilizou também agentes da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco (Depatran), que realizaram o isolamento da área e a sinalização do trecho durante os trabalhos de socorro e investigação.