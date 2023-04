Vídeo: câmera registra acidente que matou motociclista, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência foi atendida pela PRF

Um acidente fatal foi registrado no início da noite de quinta-feira (13), em um trecho da BR-476, conhecido como Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motociclista, de 24 anos, morreu ao atingir a lateral de um veículo e, na sequência, ser arremessado contra um poste.

continua após publicidade .

A câmera de segurança de um estabelecimento que fica às margens da rodovia registrou a batida. Através das imagens, é possível observar um automóvel saindo de um estacionamento para acessar na rodovia. Assim que o motorista do carro avança em direção a pista, é atingido na lateral por uma motocicleta, que era conduzida por Renan Ferreira Miranda. (Assista abaixo)

- LEIA MAIS: Incêndio em abrigo para crianças causa a morte de quatro pessoas

continua após publicidade .

Na sequência, Renan colide contra um poste que fica no canteiro central da via. Infelizmente, o jovem morreu no local antes da chegada das equipes de socorro.

Depois da colisão contra o poste, a motocicleta foi arremessada cerca de 200 metros do local. O veículo ficou completamente destruído.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News