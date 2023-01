VÍDEO: Câmera de segurança flagra duplo homicídio em Cascavel

Da Redação

Um duplo homicídio na cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, foi registrado por câmeras de segurança, na noite de terça-feira (17). O crime aconteceu na região do bairro Morumbi. As informações são que as vítimas e o atirador estavam em um estabelecimento comercia quando houve uma discussão. (Veja o vídeo abaixo).

Nas imagens é possível ver os envolvidos discutindo em via pública. As vítimas seguem em sentidos opostos, em direção a motocicletas. O atirador segue um dos homem, chega perto e dispara. O rapaz cai no asfalto. A outra vítima, que está do lado oposto da via, arranca com a moto para ver o que aconteceu, mas quando chega perto também é baleado. Ele deixa a motocicleta caída em meio ao asfalto e tenta se esconder, mas mesmo assim é ferido com cerca de cinco tiros. Pessoas que estavam na rua saem correndo ao perceberem os tiros.

Após o crime, o atirador deixa o local. Policiais militares, socorristas do Siate e policiais civis foram acionados e isolaram o local. Vitor de Souza, de 20 anos, morreu antes da chegada dos socorristas do Siate. A outra vítima identificada como Leonardo Pereira de 24, chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Cascavel. A Delegacia de Homicídios investiga os crimes.

“Segurança” detido

fonte: Divulgação/PM

Um homem foi detido por policiais do Pelotão de Choque logo após o duplo homicídio. O rapaz de 28 anos estava com uma arma 9mm municiada com 13 munições.



Os policiais chegaram até a casa localizada no Bairro Brasília, após denúncias de que familiares das vítimas estavam no local ameaçando a esposa do autor do crime. No local, o homem relatou que é amigo do autor dos disparos e estava “resguardando” a vida da esposa do atirador. Dentro do carro do homem, os policiais encontraram a arma e as munições. Além disso,um carregador longo para 27 munições também foi apreendido.

O detido relatou que tinha mais munições em casa. Os policiais foram até o endereço e encontraram mais cinco munições. O homem foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.

Com informações: Ric Mais

