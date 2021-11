Da Redação

Vídeo: Cães enfrentam assaltantes para proteger dono no PR

Dois cachorros atacaram três criminosos que roubaram e agrediram o proprietário de uma empresa em Londrina, norte do Paraná. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (24). Os ladrões arrancaram uma corrente de ouro que estava no pescoço do empresário e os animais avançaram nos assaltantes para proteger o dono.

continua após publicidade .

No vídeo, é possível ver quando os quatro homens invadem o local e rendem o empresário. Ainda durante a ação, os cachorros da empresa atacam os suspeitos que fugiram efetuando disparos. Veja:

Vídeo: Cães enfrentam assaltantes para proteger dono no PR - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o proprietário foi levado ao hospital com um tiro de raspão no braço e coronhadas na cabeça. Os ladrões também ameaçaram um outro homem que estava dentro do comércio. Um dos cachorros sofreu ferimentos na boca, na pata e precisou passar por cirurgia.

Segundo a PM, além do cordão de ouro, avaliado em R$180 mil os criminosos conseguiram roubar a carteira da pessoa que estava no interior do estabelecimento.

Até o momento ninguém foi preso.