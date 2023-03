Vídeo: cachorro corre atrás de carro após ser abandonado em Maringá

Da Redação

De acordo com a polícia, uma família da região adotou o cachorrinho

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um cachorro de pequeno porte é abandonado em uma rua da cidade de Maringá, no Noroeste do Paraná, nesta segunda-feira (13). O animalzinho chegou a correr atrás do carro, mas não conseguiu alcançar o veículo.

Conforme as imagens, por volta das 08h25, uma saveiro de cor branca aparece na filmagem, um homem sai do carro e deixa uma caixa de papelão na calçada. Rapidamente retorna para o veículo, que saí em disparada.

Quando a caixa tomba para o lado, o cachorrinho marrom claro e de pequeno porte aparece e, quando percebe que seu dono entrou no carro que já está andando, ele começa a correr atrás da saveiro, mas sem sucesso.

O delegado de Polícia Civil do Paraná (PCPR), Luís Cláudio Alves, informou que o autor do abandono já foi identificado e foi autuado em flagrante na tarde desta segunda-feira (13). O homem irá responder por maus-tratos de animais.

O suspeito que aparece abandonando o pet é de nacionalidade venezuelana. A PCPR investiga se ele cometeu o crime por conta própria ou a mando de alguém. De acordo com a polícia, uma família da região adotou o cachorrinho.

"E que sirva de lição. Abandonar animais à própria sorte, esse tipo de situação que tem sido comum, é crime. Crime de maus-tratos pode levar o responsável por esse tipo de conduta a até 5 de prisão”, esclareceu o delegado.

Fonte: Informações GMC Online.

