Vídeo: Bombeiros são resgatados após caminhão ficar preso em enchente

O caso aconteceu na Rua Anjolilo Buzetti, embaixo do viaduto da Rua Vicente Michelotto

Um caminhão do Corpo de Bombeiros do Paraná parou de funcionar no meio de um alagamento, na tarde desta segunda-feira (16). Os militares ficaram ilhados e, com a água subindo, precisaram ser resgatados por uma outra equipe de bombeiros, com o auxílio de um bote inflável.

O caso aconteceu na Rua Anjolilo Buzetti, embaixo do viaduto da Rua Vicente Michelotto, um importante entroncamento da Cidade Industrial de Curitiba. A pista é responsável pega ligação de várias rodovias que cortam a região.

De acordo com informações, a parte debaixo do viaduto ficou alagada, porque, além das fortes chuvas que atingiram a capital paranaense nesta segunda-feira (16), o local também recebeu o escoamento de água da rodovia acima.

Os carros que se deparavam com o alagamento, paravam. Os bombeiros, no entanto, acreditaram que devido à altura, o veículo conseguiria passar. Não há informações confirmadas do que fez com que o caminhão do Corpo de Bombeiros apresentasse problemas, mas outro caminhão atravessou pouco antes sem nenhum contratempo.

Conforme a reportagem da RicMais, a água subiu cada vez mais e atingiu o farol do caminhão. Os bombeiros, então, acionaram outra equipe para resgatá-los. O socorro foi realizado de bote. Todos os ocupantes conseguiram sair e ninguém ficou ferido.

A equipe da RICtv retornou ao local do alagamento pouco depois e, com a água abaixando, encontraram a placa do caminhão. O objeto foi devolvido aos militares.

Fonte: Informações RicMais.



