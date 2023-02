Vídeo: bandidos agridem médico e levam carro de paciente em Maringá

Da Redação

Bandido invadiu clínica e agrediu médico durante assalto

Câmeras de segurança flagraram uma ação criminosa dentro de um consultório médico nesta quinta-feira (02), em Maringá, no Norte do Paraná. Dois bandidos assaltaram uma paciente e levaram o carro da mulher, e ainda agrediram o médico que tentou intervir.

De acordo com informações, a vítima de 35 anos chegava na clínica quando foi abordada por dois criminosos, enquanto estacionava o seu Jeep Renegade. Os bandidos estavam em um Volkswagen Gol.

Portando armas de fogo, eles obrigaram a mulher a sair de dentro do veículo. O médico ouviu a situação e foi até a porta chamar a vítima para dentro do estabelecimento de saúde. Os bandidos, no entanto, não conseguiram soltar o freio-de-mão do carro.

Um deles, então, seguiu a mulher para dentro da clínica e a obrigou a retornar para o automóvel. Nesse momento, o médico foi derrubado no chão e chutado várias vezes na cabeça;

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, mas os bandidos não foram encontrados. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

Fonte: Informações RicMais.

