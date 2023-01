Vídeo: Assaltantes fazem reféns de escudo humano em confronto no PR

Da Redação

Eles foram feitos de escudos humanos por assaltantes, após um policial flagrar o roubo e dar voz de prisão aos bandidos

Funcionários e clientes de um supermercado passaram por momentos de terror no início da noite desta sexta-feira (06), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Eles foram feitos de escudos humanos por assaltantes, após um policial flagrar o roubo e dar voz de prisão aos bandidos.

Conforme informações da RicMais, os assaltantes já estariam saindo do estabelecimento comercial quando se depararam com o policial militar à paisana, em horário de folga, que notou o crime.

Os ladrões voltaram para dentro do supermercado e, para sair de dentro da loja, usaram um funcionário e um cliente como escudo humano. Os criminosos chegaram a trocar tiros com o policial e roubaram uma caminhonete Mitsubishi ASX para fugir.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e seguiu atrás dos ladrões, mas eles conseguiram escapar. os reféns foram liberados e o veículo roubado foi encontrado cerca de 2 quilômetros do mercado. Havia manchas de sangue no veículo, indicando que algum dos bandidos ficou ferido com a troca de tiros.

Pessoas que passavam pelo local e moradores da região gravaram o momento em que os reféns foram feitos de escudo humano, sons de tiros podem ser ouvidos.

Assista: Vídeo feito por moradores, e enviado à reportagem da RicMais - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações RicMais.

