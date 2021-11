Da Redação

Vídeo: Assaltante atira em comparsa durante roubo no PR

Um assalto em um posto de combustíveis terminou com um criminoso morto. O ação dos assaltantes aconteceu no fim da madrugada desta quinta-feira (4), em Londrina.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), dois indivíduos chegaram em uma moto no estabelecimento e abordaram um funcionário do posto. Uma câmera de segurança flagrou a ocorrência.

No registro, é possível ver que os criminosos agridem o frentista. Porém, durante a agressão, um dos ladrões acabou atirando no comparsa.

Na sequência, o assaltante que efetuou o disparo sobe na moto e foge, deixando o companheiro baleado para trás. Ele conseguiu levar uma quantia em dinheiro.

Equipes da Polícia Militar e de socorro foram acionadas. O criminoso baleado foi encaminhado para o hospital, porém, ele não resistiu.

