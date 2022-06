Vídeo: alunas de escola do PR servem água de privada para professor

Da Redação

Duas jovens pegam água do vaso sanitário e levam até o docente que, sem saber da ação, agradece o gesto

Duas adolescentes usaram redes sociais para compartilhar um vídeo em que se vingam de um professor. As jovens pegam água do vaso sanitário e levam até o docente que, sem saber da ação, agradece o gesto. O caso foi registrado em Sertanópolis, no Norte do Paraná.

O vídeo, que viralizou nesta quarta-feira (22), começa com uma das garotas falando que aquilo é o que acontece com “professor que dedura” alunos que estão fumando cigarro eletrônico. Outra menina alerta para que não pegue muito, enquanto mergulha a garrafa na privada.

Em outro stories, a estudante escreve “aguinha saborisada”, se referindo ao líquido que estava servindo para o professor. Em seguida, a água é entregue ao homem, que diz “obrigado” e continua dando aula.

Através de uma nota, a direção do colégio informou que "não compactua, de forma alguma, com atos de indisciplina e desrespeito a quem quer que seja”. Eles também destacam que “logo que a direção e a equipe pedagógica ficaram cientes das imagens que estavam circulando, já tomaram as providências necessárias”.

Não foram divulgadas quais medidas administrativas serão tomadas. Ainda conforme o comunicado, o professor recebeu assistência.



Assista ao vídeo do portal RIC Mais:

