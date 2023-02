Vídeo: adolescente tenta matar homem com facão no Paraná

Da Redação

O momento do ataque foi registrado por câmeras de segurança do local do crime

Um adolescente, de 15 anos de idade, é suspeito de tentar matar um homem com golpes de facão no último dia 15 de janeiro. O jovem foi apreendido pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta segunda-feira (06).

O caso foi registrado no distrito de Entre Rios, na Região Central de Guarapuava. De acordo com informações da PCPR, a vítima foi atingida por diversos golpes e encaminhada ao hospital em estado grave. Os ferimentos foram na cabeça, nas costas e no peito.

O homem havia recebido alta da instituição de saúde e prestou depoimento às autoridades. No entanto, após complicações no quadro, ele voltou a ser internado com água no pulmão.

O momento do ataque foi registrado por câmeras de segurança do local do crime. A identidade dos envolvidos e mais detalhes sobre o caso ainda não foram revelados.

Fonte: Informações RicMais.

