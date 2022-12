Vídeo: adolescente atropela e mata homem ao conduzir motocicleta

Da Redação

O acidente fatal ocorreu na manhã desta quinta-feira (22)

Um acidente de trânsito resultou na morte de um pedestre na manhã desta quinta-feira (22), em Londrina, norte do Paraná. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motociclista, menor de idade, atropela um homem na Avenida Dez de Dezembro.

A vítima foi atingida pelo adolescente, de 15 anos, assim que foi cruzar a via pela faixa de pedestres.

Através das imagens do circuito de segurança, é possível perceber que o motociclista furou o sinal vermelho no cruzamento com a Rua Potiguares, antes de atingir o homem.

Assista:

Pessoas que transitavam pelo local acionaram equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar de todos os esforços, o pedestre não resistiu aos ferimentos.

O menor infrator foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim do Sol, com algumas escoriações e uma suspeita de fratura em um dos braços. Depois de ser liberado pelos médicos, o jovem foi levado à delegacia.

A família alega que o menor de idade pegou a moto escondida do irmão, sem o consentimento dos pais.

Com informações do Ric Mais.

