Vídeo: acidente entre três carretas interdita a BR-376, em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com informações, houve uma colisão traseira, seguida de um tombamento

Um grave acidente foi registrado na BR-376, em um trecho entre os municípios de Iguatemi e Maringá, no Noroeste do Paraná. Os motoristas que trafegavam pela rodovia, na manhã desta terça-feira (28), precisaram ter muita paciência.

continua após publicidade .

A colisão envolvendo três carretas e uma motocicleta aconteceu na noite desta segunda-feira (27) e interditou parte das pistas, causando um grande congestionamento no amanhecer desta terça. As cargas de soja que eram transportadas pelos caminhões ficaram espalhadas pela via.

LEIA MAIS: Motorista morre após carro bater contra pedra às margens da BR-163

continua após publicidade .

De acordo com informações, houve uma colisão traseira, seguida de um tombamento. Uma das carretas atingiu uma motocicleta que seguia no mesmo sentido, mas o condutor da moto conseguiu escapar sem ferimentos. Um dos caminhoneiros precisou ser socorrido com ferimentos moderados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência durante a madrugada, e tentou organizar o trânsito no amanhecer nesta terça-feira (28), uma vez que os veículos envolvidos no acidente ainda permaneciam no local.

Equipes da Defesa Civil de Maringá e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) trabalham para a desobstrução de parte da via.

continua após publicidade .

Assista: null - Vídeo por: Grupo Pinga Fogo





Fonte: Informações Pinga Fogo e GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News