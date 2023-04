Vidente prevê manifestação de extraterrestres em cidade do Paraná

Da Redação

Ela conta que o “espiritual” revela que seres de outro planeta, os extraterrestres, vão dar sinal de vida

Em entrevista ao GMC Online, parceiro do TNOnline, a “vidente das estrelas” Chaline Grazik fez algumas previsões para o estado do Paraná. Entre elas, uma manifestação de seres de outro planeta em uma cidade do estado que começa com a letra “B”.

Natural de Erechim (RS), a vidente, de 28 anos, ganhou notoriedade por causa da previsão que fez sobre o acidente da cantora Marília Mendonça e, desde então, tem se destacado por suas previsões polêmicas envolvendo questões importantes e pessoas famosas. Ela também fez previsão do dia e horário da morte da Rainha Elizabeth.

Ela conta que o “espiritual” revela que seres de outro planeta, os extraterrestres, vão dar sinal de vida em uma cidade com a letra ‘B’ no Paraná. “Isso vai se tornar notícia em todo o mundo. Então, aguarde porque isso vai ser bombástico”, garantiu.

As previsões envolvendo extraterrestres no Paraná já haviam sido citadas por Chaline em conversa com o GMC Online. Na ocasião, a vidente comentou que apesar de ser natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, tem uma ligação muito grande com o Paraná.

“Todas as visões ali que eu tive se concretizaram e eu vejo uma coisa que eu vou falar inédita aqui: eu já revelei um segredo sobre mim relacionado a alienígenas, que eu faço parte de outra constelação estelar, enfim. Mas do Paraná vai começar a aparecer indícios de alienígenas, indícios de outras vidas. Vão começar a surgir boatos”, disse.

O Paraná tem 19 cidades com a letra “B” na inicial do nome, onde o fenômeno previsto pela vidente poderá ocorrer. Em qual delas será? Confira as opções:

Balsa Nova

Bandeirantes

Barbosa Ferraz

Barra do Jacaré

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bela Vista do Paraíso

Bituruna

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bocaiúva do Sul

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Bom Sucesso do Sul

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Previsões para Maringá

A ‘vidente das estrelas’, ou a ‘vidente mais conhecida do Brasil’, como se intitula, se tornou conhecida também em Maringá, por conta de uma previsão que fez envolvendo jovens da cidade. Nas visões de Chaline, uma tragédia parecida com a da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), acontecerá na cidade.

Em janeiro deste ano, a vidente voltou a falar sobre a previsão, e disse que uma ‘moça de vermelho’ indicou o caminho errado para jovens na Boate Kiss e será responsável por uma tragédia semelhante em Maringá. Recentemente, a vidente viralizou mais uma vez ao falar sobre Maringá. Durante uma live realizada do dia 09/04, a esotérica fez uma previsão envolvendo um “desastre natural” na Cidade Canção.

Outras previsões



Além disso, Chaline previu uma tragédia envolvendo o estado. “Eu vejo uma cena novamente em uma escola e que vai virar notícia também, que vai ser horrível e assustador, relacionado ao Paraná. Então, no Paraná, tem muitas coisas boas, mas também tem muita energia que não é legal”, revelou.

Em entrevista ao GMC Online, Chaline se apresentou como uma vidente considerada mundialmente como uma das mais assertivas.

“Fiquei famosa de uma forma que eu não gostaria, por uma fatalidade, a da Marilia Mendonça. Mas o intuito nunca foi viralizar, mas sim, que as pessoas saibam que o dom é verdadeiro”, disse.

Chaline é enfermeira formada, casada e tem um filho. Aos 7 anos começou a ter visões e a partir de então viveu períodos conflituosos até entender seu dom. Aos 17, começou a ter visões claras, o que a fez procurar um psiquiatra por achar que tinha um tumor no cérebro que a fazia delirar. Quando conheceu o marido, descobriu que ele via mortos.

Com informações GMC Online.

