'Vida inteira de saudade', diz prima de crianças mortas por enxurrada

Foram necessários dias de buscas para localizar os corpos das vítimas

A prima das crianças que morreram após serem arrastadas por uma enxurrada, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, falou sobre a partida precoce delas. Tainara Rodrigues, de 22 anos, conversou com a reportagem do g1 e falou sobre como a família está enfrentando o processo de luto.

"Estamos consternados, será uma vida inteira de saudade. [...] Eles (pais das crianças) precisam muito de um momento de descanso e de pausa, são sete dias muito intensos em que eles não dormem praticamente", contou Tainara.

Pato Branco é afetada por fortes chuvas desde a última semana e isso fez com que o nível da água aumentasse no município. Na última terça-feira (11), Nicole Luiz Rodrigues, que tinha 6 anos, e o irmão, Nicolas Rodrigues, de oito meses, estavam dentro de um carro junto com os pais, que tentaram cruzar um córrego, mas, por conta da força da correnteza, o automóvel foi arrastado pela água, fazendo com que as crianças sumissem.

Nicole foi encontrada na quinta-feira (13) próximo ao local onde a ocorrência foi registrada. Nicolas foi encontrado no domingo (16) após cinco dias de buscas. O corpo dele está sendo velado nesta segunda-feira (17), em Pato Branco.

“A dor da perda, essa vai continuar, mas a perda a gente já tinha, já sabia. Então, graças a Deus encontramos. O que não era suportável mais era isso de não encontrar o corpo”, afirmou o tio das crianças Giovane Rodrigues.

