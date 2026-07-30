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DESPEDIDA INVOLUNTÁRIA

'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema

Em suas publicações no Instagram, fotógrafa londrinense demonstrava seu amor por viagens, natureza e aventura

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 19:53:16 Editado em 30.07.2026, 20:40:47
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'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema
Autor Ana Paula era graduada em Ciências Sociais, pós-graduada em Antropologia e atuava como fotógrafa freelancer de eventos, alimentos e imóveis - Foto: Instagram

O último post publicado pela fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, 29 anos, no dia 8 de abril, trazia uma lista de suas paixões: "praia, céu, nascer do sol, mar, sol na pele, doguinhos, pôr do sol, vento na cara, lua, cavalo, caminho, vida acontecendo & nois vivendo". A publicação tornou-se uma despedida involuntária. Na biografia do Instagram, ela se definia como uma apreciadora do viver intensamente: "Se a vida é um sopro, quero um vendaval". Veja a publicação no perfil dela no final do texto

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Natural de Londrina (PR), Ana Paula era graduada em Ciências Sociais, pós-graduada em Antropologia e atuava como fotógrafa freelancer de eventos, alimentos e imóveis. Ela também fazia aulas de circo e havia começado a aprender escaladas.

Ela desapareceu no sábado (25) durante uma trilha no Salto das Orquídeas, em Sapopema (PR), um complexo de cachoeiras a cerca de 300 km de Curitiba. Acompanhada da amiga Ana Carolyne Camilo, Ana Paula tentava atravessar o rio Lajeado Liso com o auxílio de cordas quando perdeu o equilíbrio e caiu na correnteza. A amiga também caiu, mas foi resgatada com vida no dia seguinte, com fratura na coluna.

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As buscas duraram cinco dias e envolveram equipes do Corpo de Bombeiros, com uso de drones, cães farejadores e mergulhadores. O corpo de Ana Paula foi localizado por um drone por volta das 7h10 da quinta-feira (29), a 123 metros de distância da queda da maior cachoeira do complexo. A redução do nível da água nas últimas horas contribuiu para a localização.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que o corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Londrina para perícia. A Federação Paranaense de Ginástica, que teve eventos cobertos por Ana Paula, lamentou o falecimento, destacando seu "olhar especial para o esporte". A Prefeitura de Londrina também manifestou solidariedade.

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