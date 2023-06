Vicentinos decretam luto mundial de 7 dias por morte de jovens no PR

A Sociedade de São Vicente de Paulo decretou luto mundial de sete dias pela morte dos adolescentes Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16. Os jovens foram assassinados na segunda-feira (19), após um atirador invadir o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, no Paraná.

continua após publicidade

"Estamos em oração para que a família da nossa consócia e do nosso confrade possam suportar a imensa dor deste momento tão triste para a juventude vicentina. Rezemos a oração DE PROFUNDIS, pela alma da Karoline e do Luan e do em todas as Conferências pelo mundo afora", informou a comunidade.

- LEIA MAIS: Autor de ataque a escola em Cambé é encontrado morto na prisão

continua após publicidade

Karoline Verri e Luan Augusto era namorados e estavam juntos há cerca de um ano. Devotos, os adolescentes eram proclamados e atuantes na sociedade vicentina. Luan era o primeiro secretário da Conferência e Karoline a segunda tesoureira. Além disso, o casal participava do grupo Católico Ilummi.

Siga o TNOnline no Google News