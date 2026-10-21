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GUAMIRANGA

Vice-prefeito é preso no Paraná após arrancar porta de hospital municipal; veja vídeo

Igor Pontarolo socorria uma mulher desmaiada e se revoltou com a demora na abertura da porta; ele também teria xingado funcioários

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O vice-prefeito de Guamiranga, cidade na região central do Paraná, Igor Pontarolo, foi preso em flagrante na terça-feira (20) pelos crimes de ameaça, dano qualificado e desacato, após arrancar a porta do hospital municipal e depredar uma sala da prefeitura. O político obteve liberdade provisória na quarta-feira (21). A confusão teve início quando Pontarolo chegou ao pronto-atendimento carregando uma paciente desmaiada no colo e enfrentou dificuldade para passar pela entrada principal, cuja trava eletrônica falhou na primeira tentativa.

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Imagens de câmeras de segurança registraram a dinâmica do incidente. Após cerca de 16 segundos de espera, com chutes contra a estrutura, a trava cedeu e o político conseguiu dar entrada com a paciente. No entanto, dois minutos após o acesso, o vice-prefeito retornou à recepção, arrancou a porta da parede com as próprias mãos e a arremessou no chão. De acordo com o boletim de ocorrência e relatos de testemunhas, a agressividade continuou na Secretaria de Saúde, prédio anexo ao hospital. Pontarolo danificou uma das salas enquanto procurava o secretário da pasta e proferiu diversos xingamentos contra os funcionários e a própria estrutura do hospital, inclusive na presença de policiais militares que atenderam à ocorrência.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. Em depoimento, um amigo de Pontarolo explicou que ambos estavam em um velório quando sua tia convulsionou e desmaiou, o que motivou o transporte às pressas feito pelo vice-prefeito. A defesa do político argumentou em nota que ele agiu em estado de necessidade, buscando preservar uma vida e garantir o atendimento emergencial de uma pessoa em situação de risco, e reforçou o respeito às instituições e ao devido processo legal.

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Vice-prefeito é preso no Paraná após arrancar porta de hospital municipal; veja vídeo
AutorVice-prefeito de Guamiranga se revoltou com demora e arrancou porta de hospital - Foto: REPRODUÇÃO

A Prefeitura de Guamiranga também se manifestou oficialmente. O Executivo municipal afirmou que aguarda a apuração formal por meio de sindicância para esclarecer todos os motivos e os eventuais danos ao patrimônio público. A administração ressaltou que tomará as providências necessárias, prezando pela transparência e pelo respeito aos servidores e à população local.

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´polícia guamiranga hospital Igor Pontarolo incidente paraná Política SAÚDE vice prefeito
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