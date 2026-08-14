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Vice-prefeito de Mandaguari faz balanço da gestão e fala sobre pedágio

Ney da Retivale detalhou negociações para isenção na BR-376, nota recorde no Ideb e a estreia do patrulhamento nas ruas ainda neste ano

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O vice-prefeito de Mandaguari, Ney da Retivale (PL), fez um balanço das ações da atual gestão municipal e revelou avanços significativos em áreas como segurança pública, mobilidade e educação. Em entrevista concedida aos estúdios da Tribuna do Norte (TNOnline), o gestor detalhou os esforços da prefeitura para mitigar os impactos da cobrança de pedágio para os moradores locais e confirmou que a cidade terá sua Guarda Municipal patrulhando as ruas ainda este ano.

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A praça de pedágio na região, agora sob concessão federal gerida pela EPR Litoral Pioneiro e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), tem sido alvo de intensas negociações. Segundo o vice-prefeito, a gestão municipal conseguiu isenções para moradores lindeiros – aqueles que residem nas margens da rodovia BR-376 e que dependem do trajeto diário para atividades básicas.

"É um tema que realmente tira o sono de todo gestor político da cidade", afirmou Ney da Retivale. "O que nós conseguimos até agora foi para alguns lindeiros do entorno da BR-376, a gente tem conseguido algumas isenções. A situação deles é diferente daquele que trabalha em Maringá e vai e volta todo dia. O lindeiro vai na farmácia, tem que pagar o pedágio. Ele volta para casa, precisa ir na padaria, paga o pedágio. Vai buscar o filho na escola, paga o pedágio. Achamos que não é justo você sair do portão da sua casa e pagar um pedágio."

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A segurança nas rodovias que cortam o município também é prioridade. Na PR-444, onde recentemente ocorreu um acidente grave no acesso próximo ao Jardim Cristina e Jardim Delgado, a prefeitura oficializou um pedido à concessionária EPR para o fechamento de retornos irregulares.

"Fizemos esse pedido para que a EPR venha a fechar todas essas passagens e deixe somente os trevos, viaduto e a trincheira para que sirva de passagem para a população, para que a gente possa reduzir ou acabar com os acidentes", explicou. O vice-prefeito também solicitou intervenções na Estrada São Pedro e a divisão das pistas da rodovia até Arapongas para conter as colisões frontais.

Segurança e Guarda Municipal

Para reforçar a segurança urbana, a Prefeitura de Mandaguari projeta o início das operações da Guarda Municipal para o final deste ano. A medida visa suprir a demanda histórica por policiamento ostensivo na cidade.

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"Temos tido em todo o Paraná um problema muito sério de falta de policiais, e isso causa uma sensação de insegurança. Até dezembro, provavelmente, nós vamos conseguir colocar a nossa Guarda Municipal nas ruas. Os nossos policiais, 20 que foram convocados do concurso, já estão fazendo o curso junto à Guarda Municipal de Londrina. Acreditamos que muito em breve vamos estar com essa área de segurança bem melhor", assegurou o gestor, destacando a atuação do diretor da corporação, Coronel Fácio.

Infraestrutura e Saúde

Na área de obras, a gestão celebra a conclusão de importantes complexos viários, como os dois viadutos e a trincheira na PR-444, um investimento de quase R$ 28 milhões em parceria com o Governo do Estado, que conectou o município à Estrada Alegre de forma segura.

A meta da gestão da prefeita Ivonéia Furtado e de Ney da Herval é alcançar 100% do município asfaltado. Entre os projetos em andamento, estão a pavimentação da Vila Vitória, da Estrada Dourados (com sextavados de concreto) e da Estrada Keller. Esta última receberá asfalto em seus trechos urbano e rural até a divisa com Marialva, fomentando a expansão do parque industrial da cidade. Além disso, a prefeitura já substituiu mais de 30 pontes de madeira por estruturas de concreto nos mais de 600 quilômetros de vias rurais.

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A saúde também recebe investimentos vultosos, com a construção de um novo Pronto Atendimento (PA). Orçada em mais de R$ 20 milhões, a nova unidade terá mais de 3 mil metros quadrados, substituindo o antigo prédio construído na década de 1990, que possui apenas mil metros quadrados.

Educação em destaque

O salto de qualidade no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi um dos pontos mais comemorados durante a entrevista. O município elevou sua nota de 7.8 para 8.14, ultrapassando a vizinha Maringá e superando com folga a média nacional de 6.2.

"Estamos muito felizes com isso. Temos muito a agradecer ao pessoal da educação do município de Mandaguari, a nossa secretária Selma, as escolas. Enfim, eu digo que até o motorista do ônibus é importante nesse processo todo", celebrou Ney. "Alcançando 8.14, ficando na frente de municípios próximos, como Maringá, e de uma média nacional de 6.2, nos deixa muito felizes com a educação do nosso município."

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Cenário Político

Questionado sobre as articulações políticas, o vice-prefeito, que é presidente do Partido Liberal (PL) em Mandaguari, reiterou o alinhamento de sua base com figuras da centro-direita e direita, citando parcerias com o senador Sergio Moro, o deputado federal Filipe Barros e o deputado estadual Delegado Jacovós. Ney também elogiou o governador Ratinho Junior, ressaltando que, apesar das diferenças partidárias, a relação institucional tem trazido grandes benefícios para a população de Mandaguari.


Vice-prefeito de Mandaguari faz balanço da gestão e fala sobre pedágio
AutorFoto: Adry Freitas


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