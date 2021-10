Da Redação

Vice-prefeito de Goioerê é atropelado pelo próprio veículo

O médico pediatra Adilson Pessoa Corpa, de 74 anos, e vice-prefeito do município de Goioerê, no centro-oeste do Paraná, ficou gravemente ferido após ser atropelado pelo próprio carro na segunda-feira (4).

Conforme os Bombeiros, o vice-prefeito foi prensado pela caminhonete contra um pilar. Adilson chegou em sua residência, abriu o portão da garagem, mas o cachorro de estimação da família saiu correndo, ao tentar segurar o animal, aconteceu o acidente.

De acordo com o prefeito de Goioerê, Roberto Lima, Adilson teve três costelas quebradas e o baço afetado. O político foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Mourão, cidade da mesma região.

Nesta terça (5), segundo a prefeitura, ele foi submetido a uma cirurgia para retirada do baço. Depois da operação, ele permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e intubado e o quadro de saúde é considerado estável.