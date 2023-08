Viaturas e helicóptero da PM fecham cerco contra golpistas em Londrina

Diversas viaturas e o helicóptero da Polícia Militar tentam localizar criminosos que estariam atuando na Gleba Palhano, zona sul de Londrina.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem é preso por estuprar enteado de 40 anos com doença mental



No fim da manhã desta sexta-feira (11), funcionárias de um café, localizado na Avenida Ayrton Senna, foram abordadas por quatro indivíduos: a quadrilha teria dito que iria atirar nas vítimas caso elas não fizessem um pix no valor de R$ 1.000,00.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Amedrontadas, as mulheres fizeram o depósito. Assim que os suspeitos fugiram, elas acionaram a polícia. Por enquanto, ninguém foi preso, mas as buscas continuam.

Outra ocorrência:

continua após publicidade

Colegas de trabalho apaixonados pela mesma mulher brigam em ônibus

Passageiros de um ônibus presenciaram uma briga entre dois jovens dentro do coletivo. Os envolvidos na confusão são colegas de trabalho e, conforme testemunhas, eles "saíram no soco" por serem apaixonados pela mesma mulher. O fato foi registrado em Curitiba, no Paraná.

Uma usuária do transporte coletivo conversou com a equipe de reportagem da Ric Mais e deu detalhes sobre o caso. “Entraram e começaram a brigar dentro do ônibus, daí a polícia viu e tirou eles do ônibus […] Começaram a falar, ‘eu pego ela’ e o outro respondia ‘eu também pego’. Daí eu perguntei se eles namoravam a menina e nenhum era namorado”, relatou.

Uma usuária do transporte coletivo conversou com a equipe de reportagem da Ric Mais e deu detalhes sobre o caso. “Entraram e começaram a brigar dentro do ônibus, daí a polícia viu e tirou eles do ônibus […] Começaram a falar, ‘eu pego ela’ e o outro respondia ‘eu também pego’. Daí eu perguntei se eles namoravam a menina e nenhum era namorado”, relatou.



Siga o TNOnline no Google News