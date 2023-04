Viatura que levava preso se envolve em acidente; PMs ficam feridos

Da Redação

A viatura estava na canaleta exclusiva

Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) se envolveu em um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (14), quanto transportava um preso. A colisão aconteceu em Curitiba, capital do Estado, por volta das 08 horas.

O carro da polícia bateu em um Ford Ka, no cruzamento entre a Avenida Sete de Setembro e a rua Coronel Dulcídio. Com o impacto, dois PMs e o condutor do Ford Ka tiveram ferimentos e precisaram receber atendimento médico.

O preso, que estava sendo encaminhado para uma sede da PMPR na Vila Isabel, não ficou ferido. A viatura estava na canaleta exclusiva para ônibus e veículos oficiais no momento do acidente.





