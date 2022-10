Viatura do Corpo de Bombeiros colide contra árvore na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Batida foi na altura do quilômetro 293

No início da manhã deste sábado (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu acidente de trânsito na BR-277, envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros de Guarapuava.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da PRF, o acidente foi em Prudentópolis, a cinco quilômetro do Trevo do Relógio.

-LEIA MAIS: Paraná inicia sistema de transfusão de sangue nos resgates aeromédicos

continua após publicidade .

A viatura seguia sentido Irati a Guarapuava, quando na altura do quilômetro 293, saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia.

O condutor da viatura teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus de Prudentópolis.

Outro acidente envolvendo caminhão dos bombeiros no Paraná

continua após publicidade .

Um acidente impressionante ocorrido na sexta-feira (14) foi flagrado por câmeras de monitoramento, quando um caminhão do Corpo de Bombeiros e uma camionete colidiram, em Francisco Beltrão no Paraná

O acidente foi às 14h5, no cruzamento da Rua Florianópolis com a Rua Antônio Carneiro Neto, bairro Alvorada em Francisco Beltrão.

A batida envolveu uma camionete Fiat/Toro e um caminhão do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade .

Conforme as informações, o caminhão dos bombeiros retornava de uma ocorrência de incêndio no bairro Marrecas para reabastecer o caminhão, quando acabou ocorrendo a colisão. Uma outra camionete também foi atingida.

fonte: PRF De acordo com as informações da PRF, o acidente foi em Prudentópolis, a cinco quilômetro do Trevo do Relógio

Siga o TNOnline no Google News