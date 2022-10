Viatura da Rotam capota na BR-376; sargento fica ferido

Da Redação

Um acidente envolvendo uma viatura da Rotam do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) de Maringá foi registrado na manhã desta quinta-feira, 13, na rodovia BR-376, em Marialva.

Um sargento da Polícia Militar (PM), identificado como Sargento Andrade, conduzia a viatura que seguia sentido Maringá à Mandaguari, quando perdeu o controle da direção em uma curva e acabou capotando várias vezes.

O veículo da PM só parou de capotar quando colidiu contra um outdoor que fica às margens da rodovia. A viatura ficou completamente destruída.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento ao policial. Depois de receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Segundo o que foi apurado no momento do acidente, o sargento não corre risco de vida.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para confeccionar um Boletim de Ocorrência (BO) e apurar as possíveis causas do acidente.

O guincho da Polícia Militar foi acionado para realizar a remoção da viatura da Rotam.

Com informações, site GMC ONline

