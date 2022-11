Viatura da ROTAM capota após aquaplanagem na BR-467

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente foi próximo ao trevo de acesso à Avenida Ministro Cirne Lima, em Toledo

Quatro policiais militares da equipe Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) tiveram ferimentos em acidente de trânsito tipo capotamento, registrado na Rodovia BR-467, no início da noite desta terça-feira (29), em Toledo.

continua após publicidade .

O acidente foi próximo ao trevo de acesso à Avenida Ministro Cirne Lima, em Toledo. De acordo com as informações, a viatura trafegava sentido Cascavel a Toledo quando aquaplanou, saiu da pista e capotou.

- LEIA MAIS: Colisão seguida de capotamento na BR-376 em Apucarana deixa feridos

continua após publicidade .

As vítimas não sofreram ferimentos de maior gravidade. Após receberem os primeiros atendimentos das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram encaminhados para o atendimento médico hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e controlou o trânsito.

Siga o TNOnline no Google News