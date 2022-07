Viatura da Receita Federal é incendiada por pessoa encapuzada no PR

Da Redação

A caminhonete estava estacionada em frente a um hotel da cidade

Durante o fim de semana, uma viatura da Receita Federal foi destruída por um incêndio, provocado por uma pessoa encapuzada, no Centro de Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. O crime foi registrado pela madrugada.

A caminhonete estava estacionada em frente a um hotel da cidade, onde um servidor estava hospedado, quando o crime aconteceu. Uma pessoa, encapuzada, foi quem ateou fogo no veículo e fugiu na sequência.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, no entanto o fogo destruiu a caminhonete. Ninguém ficou ferido.

Uma das linhas de investigação é que a ação foi realizada como forma de retaliação, após as equipes da Receita realizarem a apreensão de oito ônibus, carregados com mercadorias sem nota fiscal, de uma só vez, na região da Vila Portes. Áudios, onde pessoas combinam o crime, estão sendo compartilhados em aplicativos de conversas e analisados pelas equipes de investigação.

A apuração está sendo realizada pela Polícia Federal que está de posse de imagens e informações para identificar os envolvidos.

Com informações, ricmais.

