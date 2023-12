Viatura da PRF se envolve em acidente na BR-369 no Paraná

Na manhã desta quarta-feira (6), foi registrado um acidente de trânsito na BR-369, entre Juranda e Ubiratã, região Noroeste do Paraná. Aconteceu uma colisão frontal entre um veículo Renault Logan preto e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as primeiras informações, haviam quatro pessoas ocupando o Renault. Na viatura da PRF, os policiais ficaram presos às ferragens, mas estão estáveis.

Dois helicópteros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados para socorrer as vítimas e equipes do Corpo de Bombeiros também. Os policiais envolvidos no acidente pertencem à regional de Cascavel.

As causas de como aconteceu o acidente não foram divulgadas até o momento.

