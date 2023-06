Viatura da Polícia Penal capota na PR-151 e três agentes ficam feridos

Uma viatura da Polícia Penal do Paraná capotou na PR-151, na tarde desta segunda-feira (19), e deixou três agentes penitenciários feridos. O acidente foi registrado na cidade de Carambeí, na altura do quilômetro 305 da rodovia.

continua após publicidade

De acordo com informações do portal aRede, a viatura, que seria uma caminhonete Amarok, vinha do município de Wenceslau Braz com destino a Ponta Grossa. O condutor tentou desviar de uma peça de caminhão que estava a pista e acabou capotando.

- LEIA MAIS: Acidente entre três veículos deixa um morto e dois feridos na BR-153

continua após publicidade

O Siate do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e prestou os primeiros socorros às vítimas. De acordo com uma nota do Departamento de Polícia Penal (Deppen), os policiais sofreram ferimentos leves e, por protocolo, foram encaminhados para avaliação médica hospitalar.

Ainda segundo o Deppen, a viatura do Setor de Operações Especiais da regional de Ponta Grossa retornava de apoio em diário preventivo de segurança nas cadeias públicas de Wenceslau Braz, Arapoti e Jaguariaíva. As causas do acidente serão investigadas.

Siga o TNOnline no Google News