Viatura da Polícia Militar se envolve em acidente na PR-170

Da Redação

Acidente envolveu um Fiat/Uno Vivace e um GM/Cruze, (Viatura PM)

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM) e um Fiat/Uno Vivace foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na noite de domingo (24). A colisão lateral ocorreu em Centenário do Sul, por volta das 21 horas.

continua após publicidade .

Segundo informações da PRE, o Uno trafegava no sentido, entroncamento da PR 170 a Centenário do Sul e ao atingir o Km 16+700m, envolveu-se em um abalroamento lateral, com o GM/Cruze, (Viatura PM) que trafegava no sentido contrário.

No Uno, o motorista de 27 anos, teve ferimentos leves. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Centenário do Sul, e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Porecatu, após ser feito o teste de bafômetro constatando a quantidade de 0,034 mg/l. O passageiro de 25 anos não se feriu.

continua após publicidade .

Na viatura da PM, o motorista de 34 anos, e o passageiro não tiveram ferimentos.