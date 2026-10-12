Viatura da Polícia Militar desce ladeira desgovernada durante abordagem no Paraná; veja
Câmera de segurança registrou o momento em que o veículo oficial começou a se mover em uma rua íngreme. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido
Câmera de segurança registrou o momento em que o veículo oficial começou a se mover em uma rua íngreme. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido tnonline
Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) desceu uma ladeira desgovernada durante uma abordagem no bairro Parolin, em Curitiba. O incidente ocorreu em uma rua íngreme e, apesar do susto provocado pela movimentação repentina do veículo oficial, não deixou feridos. A corporação militar foi procurada pela reportagem para comentar o episódio, mas ainda não se manifestou oficialmente.
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O caso foi registrado por uma câmera de monitoramento de segurança em 1º de outubro, mas o vídeo passou a circular nesta segunda-feira (12). As imagens mostram o momento exato em que a viatura para na via para a realização do procedimento policial. Primeiro, o oficial que ocupava o banco do passageiro desembarca. Logo em seguida, o agente que estava dirigindo também sai do veículo. É nesse instante que o carro começa a se movimentar para a frente, descendo a rua sozinho.
Ao perceber que o automóvel estava cedendo, o policial que conduzia a viatura correu e tentou retornar à cabine na tentativa de acionar os freios. O esforço, no entanto, não foi suficiente para retomar o controle a tempo, e o veículo seguiu ladeira abaixo. A Polícia Militar ainda não esclareceu se houve uma falha mecânica no freio de mão ou um erro humano no momento do desembarque da equipe.