Viatura da Polícia Militar desce ladeira desgovernada durante abordagem no Paraná; veja

Câmera de segurança registrou o momento em que o veículo oficial começou a se mover em uma rua íngreme. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido

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Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) desceu uma ladeira desgovernada durante uma abordagem no bairro Parolin, em Curitiba. O incidente ocorreu em uma rua íngreme e, apesar do susto provocado pela movimentação repentina do veículo oficial, não deixou feridos. A corporação militar foi procurada pela reportagem para comentar o episódio, mas ainda não se manifestou oficialmente.

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O caso foi registrado por uma câmera de monitoramento de segurança em 1º de outubro, mas o vídeo passou a circular nesta segunda-feira (12). As imagens mostram o momento exato em que a viatura para na via para a realização do procedimento policial. Primeiro, o oficial que ocupava o banco do passageiro desembarca. Logo em seguida, o agente que estava dirigindo também sai do veículo. É nesse instante que o carro começa a se movimentar para a frente, descendo a rua sozinho.

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Foto: reprodução Foto: reprodução

Ao perceber que o automóvel estava cedendo, o policial que conduzia a viatura correu e tentou retornar à cabine na tentativa de acionar os freios. O esforço, no entanto, não foi suficiente para retomar o controle a tempo, e o veículo seguiu ladeira abaixo. A Polícia Militar ainda não esclareceu se houve uma falha mecânica no freio de mão ou um erro humano no momento do desembarque da equipe.



