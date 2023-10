Viatura da PM atropela jovem e dois policiais durante abordagem no PR

Siga o TNOnline no Google News

Uma viatura da Polícia Militar (PM) atropelou um jovem, de 18 anos, e dois policiais durante uma abordagem realizada na madrugada do último sábado (21). O acidente, no mínimo inusitado, aconteceu na cidade de Marilena, nas proximidades de Loanda, região noroeste do Paraná. Os três tiveram ferimentos leves.

Conforme informações das autoridades, a equipe da PM fazia uma abordagem na Avenida Paraná quando a viatura atropelou as vítimas acidentalmente. O boletim de ocorrência disponibilizado à imprensa não esclarece se havia alguém dirigindo o veículo no momento do acidente ou se ele estava vazio.

"O abordado e os policiais foram prontamente atendidos e hospitalizados, tendo sofrido apenas lesões leves, sem risco de vida. A Polícia Militar ressalta que a investigação para esclarecimento das circunstâncias do acidente já está em andamento e todas as medidas estão sendo tomadas para assistência aos envolvidos”, pontua o texto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento às vítimas.

*Com informações Portal da Cidade Loanda.

