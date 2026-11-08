Viatura da PM a caminho da escolta do Enem se envolve em acidente no PR

Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) que seguia para realizar a escolta do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (8), no centro de Curitiba. A colisão contra um veículo de passeio ocorreu no cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua João Negrão e, apesar dos danos materiais em ambos os automóveis, não deixou feridos.

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De acordo com os policiais do 13º Batalhão, a equipe trafegava pela Sete de Setembro em baixa velocidade e com o semáforo aberto no momento da batida. A corporação informou que o motorista do Fiat, responsável por atingir a viatura, relatou não ter percebido o sinal vermelho ao atravessar o cruzamento.

Com os veículos atravessados na pista logo após a colisão, o trânsito apresentou lentidão na região, situação que foi agravada pelas obras em andamento no trecho. Equipes da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDST) e da própria Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento, orientar o fluxo de veículos e registrar a ocorrência. Os trâmites legais já estão sendo adotados pelas autoridades competentes para apurar a dinâmica exata do acidente.

Com informações da Banda B