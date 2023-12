Viagem para o litoral do PR e de SC tem lentidão e filas; saiba mais

Os motoristas que pegaram a estrada nesta quinta-feira (28) para o litoral do Paraná e de Santa Catarina estão precisando de muita paciência. O movimento está intenso na BR-376, BR-277 e BR-101, com alguns pontos com longas filas e congestionamentos. O fluxo é grande no sentido interior/Curitiba e também Curitiba/litoral.

Um apucaranense ouvido pelo TNOnline demorou 15 horas para chegar à Meia Praia, em Itapema, no litoral de Santa Catarina.

Além do intenso movimento, pequenos acidentes bloqueiam as rodovias em alguns intervalos, tornando a viagem ainda mais lenta.

A Arteris Litoral Sul terá operação especial de atendimento nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC – com atenção para o período de Ano-Novo no trecho que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina.



Entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro a concessionária estima que 2 milhões de veículos deverão circular pelas rodovias sob sua concessão, com um aumento de até 88% se comparado com o tráfego em dias regulares. Os dias de maior tráfego são 28 de dezembro, sentido Florianópolis e dia 2 de janeiro, sentido Curitiba.



Na BR-116, de São Paulo a Curitiba, a Arteris Régis Bittencourt terá operação especial de atendimento também no período de fim de ano. Nesse período, o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação se comparado com dias regulares e pode atingir 1.276.916 mil veículos. O pico de movimento vai das 6 às 22 horas.

No trecho da BR-116, entre Curitiba e Santa Catarina, o movimento também fica mais intenso a partir desta quinta-feira. Na semana do Natal foram quase 300 mil veículos circulando nos dois sentidos, e neste feriado o fluxo deve ser maior ainda.

Ainda há o fluxo da BR-277, sentido Paranaguá e sentido interior, estimado em cerca de um milhão de carros As concessionárias recomendam atenção aos motoristas, principalmente em trechos de aclive e declive – e para com o respeito da distância de segurança entre os veículos.

