Vestibular UFPR: inscrições começam nesta segunda (18)

As inscrições para o Vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná) começam nesta segunda-feira (18). O processo seletivo deste ano vai ofertar, ao todo, 5.361 vagas distribuídas em 126 cursos.

As inscrições custam R$ 195,00 e devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da instituição. Os interessados têm até o dia 31 de agosto para efetivar a inscrição.

Também começa hoje o prazo para as pessoas interessadas em solicitar a isenção da taxa de matrícula. Conforme a UFPR, o prazo dos pedidos fica disponível até o dia 27 de julho para os inscritos no CadÚnico, e até 5 de agosto aos candidatos não inscritos no programa federal.

No início do mês, a UFPR publicou o edital do Vestibular 2023.

As provas da primeira fase serão feitas no dia 23 de outubro deste ano. Pela primeira vez depois de dois anos, o vestibular da UFPR volta a ser realizado em duas fases.

Além de Curitiba, as provas da primeira fase serão aplicadas em outras dez cidades:

Cascavel

Guarapuava

Londrina

Matinhos

Palotina

Toledo

Jandaia do Sul

Maringá

Paranaguá

Joinville (SC)

Já a segunda fase está marcada para o dia 4 de dezembro. No dia seguinte, os estudantes terão as provas específicas para cada curso, no caso das áreas que exigem essas avaliações.

AS FASES DO VESTIBULAR 2023 DA UFPR

Na primeira fase do vestibular 2023, os alunos e alunas devem resolver uma prova com 90 questões, das seguintes disciplinas:

12 de Língua Portuguesa

Cinco de Filosofia

Cinco de Sociologia

Seis de Literatura

Oito de Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês ou Polonês)

Nove de Matemática

Nove de Biologia

Nove de Física

Nove de Química

Nove de Geografia

Nove de História

A segunda fase consiste numa prova de compreensão e produção de textos, com três questões discursivas, e será aplicada para os aprovados na primeira fase em todos os cursos.

As provas específicas do vestibular são constituídas por sete questões discursivas, nas disciplinas de Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia, História, Sociologia ou Filosofia. Serão duas provas de cada disciplina a serem realizadas, no máximo, para cada curso.

Segundo a UFPR, essas provas vão acontecer em casos que a quantidade de aprovados para a segunda fase for maior que a quantidade de vagas a serem preenchidas.

Com informações: Paraná Portal

