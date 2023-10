Vestibular UEL 2024: o que levar para o primeiro dia de prova?

Neste domingo (29), a Universidade Estadual de Londrina (UEL) realiza a primeira fase do Vestibular 2024. A prova de Conhecimentos Gerais será composta de 60 questões de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

As salas serão abertas a partir das 13h30. O vestibulando deve comparecer ao local de prova portando, obrigatoriamente, um documento original com foto e caneta azul ou preta de corpo transparente. Sem esses itens, não será possível realizar a prova!

Para saber seu local de prova, o aluno deve acessar o cartão de inscrição, disponível em cops.uel.br. No dia da prova, não é necessário levar este cartão impresso, mas é recomendável tê-lo em mãos para se localizar, e saber exatamente qual o local de prova.

Caso o vestibulando ache necessário, é permitido levar lapiseira, lápis, apontador e borracha. Recomenda-se ainda levar uma garrafa de água e alimentos.

A UEL pretende receber 16.378 candidatos neste domingo. Além do Campus da Universidade, a prova também será aplicada nos seguintes locais de Londrina: Unopar Anhanguera, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Instituto Federal do Paraná (IFPR), Maxi, Universitário, Colégio de Aplicação, Vicente Rijo e Marcelino Champagnat, além da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL) I, II e III, Casa de Custódia, Patronato Penitenciário, Cadeia Pública Feminina e no Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon).

A primeira fase ocorrerá também em outras quatro cidades do estado. Em Curitiba, 1538 inscritos que farão as provas na Faculdade de Educação Superior do Paraná; em Cascavel, 498 candidatos irão para o Centro Estadual de Educação Pedro Boaretto Neto e, em Umuarama, os 315 inscritos farão a prova no Colégio Estadual Pedro II. Em Guarapuava, são 132 candidatos para a prova no Campus da Unicentro (CEDETEG).

Para auxiliar no fluxo de pessoas, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) irá reforçar a sinalização de trânsito e transporte coletivo.

O resultado da 1ª fase será divulgado no próximo dia 13 de novembro, a partir das 17h, no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). A segunda fase será realizada nos dias 26, 27 e 28 do mesmo mês.

*Com informações da Agência UEL.

