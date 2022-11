Vestibular da Unespar contou com mais de 4 mil candidatos

Da Redação

De acordo com a coordenadora do vestibular, Aurea Viana de Andrade, "o processo aconteceu tranquilamente em todos os campi"

Dos 4.341 candidatos inscritos no vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), nos campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, 18% deles não compareceram para fazer a prova, realizada dia 6 de novembro.

De acordo com a coordenadora do vestibular, Aurea Viana de Andrade, “o processo aconteceu tranquilamente em todos os campi”. Em Curitiba, no entanto, segundo a coordenadora, houve manifestações perto do local da realização da prova no bairro Bacacheri, razão pela qual os candidatos reclamaram do barulho durante a prova.

Os candidatos estão disputando uma vaga nos mais de 70 cursos que a Unespar oferece. Neste ano, os cursos com mais inscritos foram os de Direito no campus de Apucarana, com 404 (13,47 pessoas por vaga) candidatos/as, e Direito no campus de União da Vitória, com 362 (12,07 pessoas por vaga) candidatos/as. Esses cursos foram ofertados nesses campi pela primeira vez.

Para ingresso em alguns cursos da área das Artes dos campi de Curitiba I/Embap e Curitiba II/FAP, os/as candidatos/as são submetidos/as ao Teste de Habilidades Específicas (THE). São eles:

Curitiba I/Embap

Superior em Canto, Composição e Regência, Instrumento e Licenciatura em Música;

Curitiba II/FAP

Artes Cênicas e Música Popular.



Para esses cursos, as provas objetivas e de redação têm caráter classificatório, e o THE corresponde a 2ª fase do processo seletivo. A convocação de candidatos/as aprovados/as para o Teste será divulgada no dia 7 de dezembro, e as provas, aplicadas entre os dias 13 e 15 de dezembro, conforme cronograma disponibilizado no edital.

O resultado do Teste de Habilidades Específicas será divulgado dia 19 de dezembro. Para mais informações, acesse o Manual do THE.O resultado geral do Vestibular 2023 da Unespar, será divulgado no dia 21 de dezembro de 2022, no site oficial.

